Garlasco Sempio a Roma per la perizia psicologica

Il caso di Garlasco torna a essere sotto i riflettori dopo che un uomo coinvolto nell’indagine sull’omicidio di una giovane donna si è recato a Roma per una perizia psicologica richiesta dalla difesa. La visita si è svolta nelle ultime ore e riguarda un’indagine in corso, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti legati alla persona indagata. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione mediatica.

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Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore Andrea Sempio, oggi indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, è arrivato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica richiesta dalla difesa. Un passaggio che arriva in un momento delicatissimo dell’indagine, dopo la chiusura degli accertamenti preliminari da parte della Procura di Pavia. Ma a pesare sulla posizione del 38enne ci sarebbero anche nuove dichiarazioni degli amici della compagnia di Marco Poggi. Le loro versioni, infatti, smentirebbero alcuni dettagli forniti dallo stesso Sempio sulla frequentazione della villetta della famiglia Poggi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Garlasco, Sempio a Roma per la perizia psicologica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica, il video Notizie correlate Delitto di Garlasco, Sempio a Roma per la perizia psicologica, news in direttaAndrea Sempio è arrivato a Roma per la perizia psicologica dopo la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, per il quale il 38enne è indagato. Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologicaAndrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Argomenti più discussi: Garlasco, Andrea Sempio arriva a Roma per la perizia psicologica: Sono innocente; Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica; Caso Garlasco, spunta nuova impronta di Stasi dopo anni. Andrea Sempio Sapeva l'ora del delitto; Garlasco, Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: Sono innocente, ogni cosa a suo tempo. Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una consulenza personologica: una psicoterapeuta-criminologa analizzerà il suo comportamento x.com Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit Delitto di Garlasco, Sempio a Roma per la perizia psicologica, news in direttaAndrea Sempio è arrivato a Roma per la perizia psicologica dopo la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, per il quale il 38enne è indagato ... fanpage.it