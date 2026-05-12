Garlasco Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa Poggi

A Roma, lunedì, si terrà una perizia psicologica su Andrea Sempio, richiesta dalla difesa. La decisione arriva dopo che gli amici di Sempio hanno smentito la sua frequentazione della casa Poggi. La perizia sarà condotta da una psicoterapeuta-criminologa incaricata dalla difesa, che dovrà valutare aspetti legati allo stato psicologico dell’indagato. La procedura si inserisce nel procedimento legale in corso.

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dalla stazione di Milano Rogoredo, da dove è partito con il treno Italo delle 9.15, si è diretto a Roma Termini, dove è sceso con due zaini e un trolley, che fanno ipotizzare un soggiorno non breve, come racconta Il Messaggero. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l’incarico a una psicoterapeuta-criminologa di redigere "una consulenza personologica", iniziata lunedì: ci vorranno giorni, spiega il quotidiano, prima di avere un profilo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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