Un uomo coinvolto in un'indagine giudiziaria a Roma ha dichiarato di essere innocente e di voler attendere l'esito delle verifiche. Gli psicologi che lo seguono hanno riferito che la sua posizione rimane ferma. Per quanto riguarda le prove, l'impronta trovata sul muro è risultata bagnata, rendendo difficile valutarne l'attendibilità. Sul DNA sotto le unghie di una vittima è stato trovato solo il cromosoma Y, che non permette di identificare con certezza l'autore del fatto.

L’impronta sul muro? «È bagnata», quindi discutibile. Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi? «C’è solo il cromosoma y». «Innocente», così si sente Andrea Sempio. Il suo avvocato, Angela Taccia, lo ripete più di una volta. Innocente fino a prova contraria. E sono le prove che la difesa di Andrea Sempio va cercando perché nel delitto di Garlasco, con un uomo già condannato in via definitiva, ovvero Alberto Stasi, non c’è tempo né spazio per le “supposizioni”. Si deve andare dritti e fin tanto che la linearità non è cristallizzata, non c’è un nuovo colpevole. Di fronte poi al fatto che la richiesta di revisione non è stata ancora presentata. Come sta? Sempio alza gli occhi al cielo di Roma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sempio a Roma dagli psicologi: «Sono innocente e lo ripeto. L'inchiesta? Ogni cosa a suo tempo»

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