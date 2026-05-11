Andrea Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica | Sono innocente ogni cosa a suo tempo

Oggi a Roma, Andrea Sempio si è presentato per una perizia psicologica nell’ambito dell’indagine sulla morte di Chiara Poggi. L’indagato ha dichiarato di essere innocente e di attendere pazientemente che siano chiariti i fatti. La sua presenza nella capitale si inserisce nel procedimento legale in corso, che coinvolge anche altri aspetti dell’indagine. Nessuna ulteriore informazione è stata rilasciata durante la giornata.

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Innocente fino a prova contraria. Così si sente Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, arrivato questa mattina nella Capitale. Un soggiorno non breve che si articolerà fra consulenze e perizie. A partire da quella psicologica con una psicoterapeuta-criminologa, richiesta dalla difesa, per redigere "una consulenza personologica”. Per questo motivo, Sempio, durante l'ultimo interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Il mio assistito è innocente - dice l'avvocato Angela Taccia - e lo dimostreremo, dateci il tempo di studiare gli atti". Ore 12.25 Sempio, zaino in spalla e trolley al seguito, scende dalla carrozza numero 11 del treno "Italo 9957", partito dalla stazione di Milano Rogoredo alle 9.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Andrea Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: «Sono innocente, ogni cosa a suo tempo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delitto di Garlasco, Sempio a Roma: “Sono innocente, la pressione mediatica è pesante”Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco oggi a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti. Garlasco, Andrea Sempio: “Pesante attenzione mediatica, io innocente”Non vede l’ora di dimostrare la propria innocenza, “se ci sarà un udienza preliminare. Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, come si è arrivati ad Andrea Sempio? Il test casalingo del Dna, lo scontrino e i movimenti sospetti di denaro: La Chiara? Mai frequentata...; Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia, cosa accade ora? - 07/05/2026; Garlasco, le ultime sugli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi; Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio. Una nuova intercettazione, ora, inguaia ulteriormente la posizione di Andrea Sempio, il principale indiziato dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinio per il quale è stato condannato l’ex fidanzato Alberto Stasi. Di che si tratta? Lo spiega la stessa procura di Pav x.com «Andrea Sempio ha rubato insieme a Marco il video intimo di Chiara. I Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini»Parte dalle 'anomalie' della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti ... leggo.it