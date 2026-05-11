Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica | Sono innocente ogni cosa a suo tempo

Oggi a Roma si è svolta una perizia psicologica su Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi. L’uomo ha dichiarato di essere innocente e di aspettare che siano fatte tutte le verifiche del caso. La sua presenza in città è legata all’esame richiesto dai legali nell’ambito dell’indagine. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sul procedimento in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Innocente fino a prova contraria. Così si sente Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, arrivato questa mattina nella Capitale. Un soggiorno non breve che si articolerà fra consulenze e perizie. A partire da quella psicologica con una psicoterapeuta-criminologa, richiesta dalla difesa, per redigere «una consulenza personologica». Per questo motivo, Sempio, durante l'ultimo interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Il mio assistito è innocente - dice l'avvocato Angela Taccia - e lo dimostreremo, dateci il tempo di studiare gli atti». Ore 12.25 Sempio, zaino in spalla e trolley al seguito, scende dalla carrozza numero 11 del treno "Italo 9957", partito dalla stazione di Milano Rogoredo alle 9.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: «Sono innocente, ogni cosa a suo tempo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Andrea Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: «Sono innocente, ogni cosa a suo tempo» Delitto di Garlasco, Sempio a Roma: “Sono innocente, la pressione mediatica è pesante”Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco oggi a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti. Argomenti più discussi: La difesa di Sempio: Oggi non parla, momento troppo delicato. La consulenza personologica per rispondere alla diffusione delle chat; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Caso Garlasco, oggi Sempio in Procura: ecco cosa succederà, tutto 'deciso'; Mattino Cinque: Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio Video. Sempio o Stasi? - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #trump #garlasco #satira #vignetta #natangelo Roma, oggi sabato 9 maggio alle dodici sono al Casale dei Cedrati a villa Pamphilj dove hanno allestito una mostra di x.com Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it reddit Andrea Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: «Sono innocente, ogni cosa a suo tempo»Innocente fino a prova contraria. Così si sente Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, arrivato questa mattina nella Capitale. Un soggiorno non breve che si ... ilmattino.it