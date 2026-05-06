4 di Sera esplode il caso Garlasco | l' intercettazione inedita di Sempio divide il pubblico

Nella puntata di oggi di 4 di Sera, andata in onda su Rete 4, è stata mostrata un'intercettazione inedita collegata al caso Garlasco. La registrazione, realizzata da una cimice, ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e gli esperti. Durante la trasmissione, il conduttore ha annunciato un possibile elemento che potrebbe cambiare la narrazione giudiziaria, senza fornire ulteriori dettagli in merito.

Un soliloquio registrato da una cimice, e il caso Garlasco torna a scuotere l'Italia. Nella puntata odierna di 4 di Sera su Rete 4, Paolo Del Debbio ha aperto il collegamento senza mezzi termini: «C'è un colpo di scena clamoroso, un'intercettazione che potrebbe riscrivere il caso giudiziario. Qui o c'è un errore giudiziario da una parte, con uno che è stato in galera tutti questi anni. O dall'altra, con uno che invece potrebbe essere stato il colpevole e invece sta fuori». Al centro del dibattito, le parole captate nell'aprile 2025 nell'auto di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: nell'audio, parlando da solo, avrebbe ammesso di aver visto un video intimo tra Chiara e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio telefonico con la ragazza, ricevendo un rifiuto netto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 di Sera, esplode il caso Garlasco: l'intercettazione inedita di Sempio divide il pubblico Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi” Notizie correlate “Ho preso un c***o di…”. Garlasco, intercettazione choc di Andrea Sempio in auto: il pubblico di Mattino 5 ammutolito (VIDEO)News Tv, il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria con la posizione di Andrea Sempio nuovamente esaminata dagli... Leggi anche: Caso Garlasco, parla Andrea Sempio: “Per il pubblico il delitto è diventato una soap opera. La gente mi chiede i selfie” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tgcom24: Cina, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio Video; 40 anni fa, Chernobyl. Una scoria mai finita; Dopo l'esplosione, i primi interventi. Il disastro di Chernòbyl quarant' anni dopo (2); Chernobyl, 26 aprile 1986: all’1.23 l’esplosione. Poi le bugie dell’Urss portarono al disastro. 4 di sera. . "La condanna di Alberto Stasi è qualcosa di cui ci dovremmo vergognare fino alla fine dei nostri giorni" Carmelo Abbate a #4disera - facebook.com facebook Questa sera Padre Ibrahim Faltas ospite di @MarcoDamilan a #ilcavalloelatorre. Dalle 20.35 (o giù di lì) su @RaiTre. x.com