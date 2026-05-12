Nella 21ª giornata di Serie A Women, il derby tra Juventus Women e Inter si è concluso con un pareggio 3-3. La partita si è svolta a Biella, sotto la pioggia, e ha visto sei reti segnate, regalando molte emozioni ai tifosi presenti. Entrambe le squadre hanno messo in campo un gioco offensivo, portando a un risultato fermo a reti inviolate.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Pioggia, gol e spettacolo a Biella: Inter e Juventus si dividono un derby d'Italia Women da sei reti ed infinite emozioni. A Biella il derby d’Italia della 21ª giornata di Serie A Women si trasforma in uno spettacolo ricco di gol ed emozioni sotto la pioggia. Inter e Juventus danno vita a una sfida intensa e combattuta, con le nerazzurre già sicure del secondo posto e le bianconere determinate a conquistare il punto decisivo per blindare l’accesso ai preliminari di Champions League.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Sei gol e tante emozioni: Juventus Women e Inter chiudono sul 3-3

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Wolfsburg 2-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

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