Firenze gli spagnoli in Santa Maria Novella | visite tematiche dal 1° marzo

A partire dal 1° marzo, in occasione della Domenica Metropolitana, gli spagnoli saranno protagonisti di visite tematiche a Santa Maria Novella a Firenze. L'iniziativa prevede percorsi guidati dedicati alla storia e all’arte spagnola presenti nella chiesa e nel complesso monumentale. Le visite si svolgeranno durante tutto il giorno e sono aperte al pubblico interessato a scoprire più da vicino questo aspetto culturale.

Firenze, 27 febbraio 2026 – A partire dal 1° marzo, in occasione della Domenica Metropolitana che prevede l'ingresso gratuito in tutti i musei civici di Firenze per i residenti della Città Metropolitana, si inaugurano una serie di speciali visite guidate nei luoghi del complesso di Santa Maria Novella legati a doppio filo con la Spagna e con la figura della duchessa Eleonora di Toledo. Una opportunità realizzata dai Musei Civici Fiorentini e dalla Fondazione MUS.E in collaborazione con il Fondo Edifici di Culto – Ministero dell'Interno, Opera per Santa Maria Novella, che a partire da domenica 1 marzo prevede una speciale visita al complesso...