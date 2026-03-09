Gli ingegneri di Firenze chiedono che il collegamento tra la stazione Foster, destinata all'Alta velocità, e Santa Maria Novella sia realizzato senza costi aggiuntivi. La questione riguarda la connessione tra i due impianti ferroviari, considerata fondamentale per migliorare la circolazione dei treni. La richiesta è stata presentata ufficialmente il 9 marzo 2026, evidenziando la necessità di un intervento gratuito.

Firenze, 9 marzo 2026 – La stazione Foster per l' Alta velocità potrà risolvere tanti problemi sulla circolazione ferroviaria ma resta un nodo molto importante, ovvero il collegamento con la stazione di Santa Maria Novella. L' Ordine degli ingegneri ha presentato un documento sull'Av e, in particolare, sulle modalità di collegamento tra la stazione di Belfiore e Santa Maria Novella nella fase di avvio prima dell’assetto a regime. “Il collegamento tra la futura stazione Alta velocità Foster e Santa Maria Novella deve essere gratuito, diretto e utilizzabile con il normale titolo di viaggio ferroviario – spiega Fiorenzo Martini, coordinatore della commissione mobilità e trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Av, Ingegneri Firenze: “Collegamento tra Foster e Santa Maria Novella sia gratuito”

