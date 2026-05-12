Sanzioni ai coloni e basta Ue-Israele tutto come prima

Dopo il rilascio degli attivisti e mentre la Freedom Flotilla tenta di riprendere la rotta dalla Turchia, il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea si è riunito a Bruxelles. La questione delle sanzioni ai coloni rimane centrale, con decisioni in linea con quanto stabilito in precedenza. La discussione si è concentrata principalmente su questa linea, senza variazioni rispetto alle posizioni già adottate.

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