Sanzioni ai coloni e basta Ue-Israele tutto come prima
Dopo il rilascio degli attivisti e mentre la Freedom Flotilla tenta di riprendere la rotta dalla Turchia, il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea si è riunito a Bruxelles. La questione delle sanzioni ai coloni rimane centrale, con decisioni in linea con quanto stabilito in precedenza. La discussione si è concentrata principalmente su questa linea, senza variazioni rispetto alle posizioni già adottate.
Campo libero Fuori dalle nuove misure i ministri più radicali del governo Netanyahu. Nessun passo avanti sull’accordo di partenariato Campo libero Fuori dalle nuove misure i ministri più radicali del governo Netanyahu. Nessun passo avanti sull’accordo di partenariato All’indomani del rilascio degli attivisti Avila e Abukeschek, mentre la Freedom Flotilla prova a riorganizzarsi dalla Turchia, sul tavolo del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue, riunito a Bruxelles, ci sono le sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ci sono anche, almeno nelle intenzioni di alcuni governi europei, misure commerciali contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, mentre l’ipotesi di una possibile revisione dell’accordo di partenariato Ue-Israele è già in partenza destinata a fallire.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Cisgiordania, Tajani: «Attacchi a villaggi gravi, Israele fermi coloni»
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Le sanzioni individuali ai singoli coloni israeliani sono una delle più grandi buffonate fatte da quell’ectoplasma chiamato Unione Europea. Leggete qui alessandrodibattista.substack.com/p/le-non-sanzi… e iscrivetevi al mio canale Substack x.com
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