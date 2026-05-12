A Magenta, un anziano con problemi di salute si trova isolato in casa a causa di lunghe procedure burocratiche che impediscono di installare un seggiolino di sicurezza. La situazione mette in evidenza le difficoltà legate alle pratiche amministrative che rallentano l’accesso a soluzioni utili per migliorare la qualità di vita di persone fragili. La gestione di questa vicenda riguarda principalmente le autorità competenti e le condizioni dell’uomo.

Magenta (Milano) – Un malato anziano e fragile e la possibilità di intervenire per rendergli la vita più semplice. Ma queste sacrosante esigenze si scontrano con la burocrazia. A Magenta il caso di un paziente ottantenne affetto da morbo di Parkinson a uno stadio avanzato sta sollevando interrogativi sui tempi della burocrazia sanitaria e sull’effettiva continuità dell’assistenza garantita ai malati più fragili. L’anziano, dimesso il 31 marzo dal reparto di Medicina dell’Ospedale Fornaroli, da oltre un mese non riesce più a uscire dalla propria abitazione in attesa dell’installazione di un seggiolino elettrico indispensabile per la mobilità domestica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seggiolino indispensabile bloccato dalla burocrazia: malato segregato in casa a Magenta

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