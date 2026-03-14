Una donna ha occupato una casa a Mestre, lasciando un disabile segregato in un garage per circa otto mesi. Durante questo periodo, l’uomo ha vissuto su un letto improvvisato e ha utilizzato un secchio per le esigenze. La polizia è intervenuta per sgomberare l’abitazione, mentre la donna si è barricata all’interno dell’immobile. Il blitz ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

MESTRE (VENEZIA) - Era rimasto segregato per almeno otto mesi in un garage il cui unico comfort erano un giaciglio di fortuna e un secchio per i bisogni fisiologici. Siamo nel centro di Mestre e a chiuderlo lì dentro era stata una donna di 47 anni, alla quale la vittima aveva inizialmente dato ospitalità forse per amicizia, forse per ricevere un aiuto, in quanto lui è un disabile psichico di circa 50 anni e quindi non del tutto in grado di provvedere alle faccende quotidiane della vita. Dopo un inizio tranquillo, però, la donna - che risulta essere una straniera che ha acquisito la cittadinanza italiana - si era impossessata dell’appartamento relegando il vero “padrone di casa” in un locale dove neppure un animale domestico avrebbe potuto vivere in modo dignitoso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Disabile segregato per mesi in garage: donna gli occupa la casa, scatta il blitz per sgomberarla e lei si barrica all'interno

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