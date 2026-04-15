Centro Ilma il paradosso del gigante buono bloccato dalla burocrazia

A Gallipoli, si trova il Centro Ilma, un progetto da 8 milioni di euro realizzato grazie alle donazioni e ai sacrifici dei cittadini salentini. Tuttavia, nonostante l’importanza dell’opera, si scontra con ostacoli burocratici che ne rallentano l’avvio e la piena operatività. Il centro, considerato un “gigante buono” per la sua portata e finalità, si trova così bloccato tra le procedure amministrative e le pratiche amministrative.

GALLIPOLI – Un investimento di 8 milioni di euro, frutto esclusivamente delle donazioni e dei sacrifici dei cittadini salentini. Sette ettari di cave dismesse e bonificate trasformati in un presidio di speranza. E un obiettivo rivoluzionario: creare un “ospedale per sani” dove combattere il.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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