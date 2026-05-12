Secret Box al Centro Gotico arrivano i pacchi a sorpresa
Dal 13 al 17 maggio, il Centro commerciale Gotico ospita nella piazzetta centrale un’iniziativa chiamata “Secret Box”. Durante questa settimana, vengono venduti pacchi che contengono oggetti smarriti, giacenze e resi, con il contenuto che rimane nascosto fino all’apertura. La manifestazione mira a offrire ai clienti un’opportunità di acquistare sorprese senza conoscere in anticipo cosa trovano all’interno.
Dal 13 al 17 maggio il Centro commerciale Gotico ospita nella piazzetta centrale “Secret Box”, iniziativa dedicata alla vendita di pacchi smarriti, giacenze e resi, il cui contenuto resta sconosciuto fino al momento dell’apertura.Il format si inserisce in un fenomeno in forte crescita a livello.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Notizie correlate
Al Centro d’Abruzzo sbarca il progetto “Mystery Box” per l'acquisto al buio dei pacchi resi dell'e-commerceRiuso dei materiali, attenzione all’ambiente e lotta agli sprechi sono i valori che ispirano il progetto “Mystery Box”, un format dedicato allo...
Leggi anche: Pacchi smarriti e resi mai arrivati a destinazione: al centro commerciale arriva la sfida delle "mystery box"