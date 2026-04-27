Pacchi smarriti e resi mai arrivati a destinazione | al centro commerciale arriva la sfida delle mystery box

Al centro commerciale si sta sviluppando un nuovo progetto chiamato “Mystery Box”, che coinvolge pacchi smarriti, resi non consegnati e prodotti invenduti. Questo format legato allo shopping mira a riutilizzare articoli provenienti da diverse fonti come resi, giacenze di magazzino e spedizioni smarrite, tra cui anche pacchi Amazon. L’obiettivo è promuovere il riuso e ridurre lo spreco, dando una seconda possibilità a merce che altrimenti potrebbe andare sprecata.

Riuso, sostenibilità ambientale e lotta allo spreco. È da questi concetti che prende forma il progetto “Mystery Box”, il format legato allo shopping che punta a dare una seconda possibilità a prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Al Centro d’Abruzzo sbarca il progetto “Mystery Box” per l'acquisto al buio dei pacchi resi dell'e-commerceRiuso dei materiali, attenzione all’ambiente e lotta agli sprechi sono i valori che ispirano il progetto “Mystery Box”, un format dedicato allo... Pacchi smarriti venduti al chilo. Dietro il business delle "mystery box" ad ArezzoChe fine fanno le tonnellate di pacchi del circuito e-commerce che settimanalmente rimangono smarriti? Da più di un anno ormai il loro destino ha... Contenuti di approfondimento Si parla di: E-commerce extra-Ue: fine dei giochi per il ‘duty-free’ di Temu e Shein. Migliaia in fila alla lotteria dei pacchi pagati a peso e al buio. C’era un rimuovi calliBOLOGNA – «Non è andata benissimo», sorride Omar, 27 anni, operaio in Ferrovia, mostrando il suo personale bottino: «Un rimuovi calli, una lampadina portachiavi e un portagioie di legno per trenta ... bologna.repubblica.it Shopping sostenibile: i pacchi smarriti diventano tesori a pesoPacchi misteriosi a peso: è la nuova frontiera dell'economia circolare che trasforma i resi dell'e-commerce in una caccia al tesoro sostenibile. Una startup francese in due anni ha rivoluzionato il ... ilmessaggero.it