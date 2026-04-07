Una nave di Sea Watch è stata sottoposta a multa e fermo dopo aver rifiutato di entrare nel porto di Porto Empedocle e aver scelto di dirigersi verso Lampedusa. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra le autorità italiane e le Organizzazioni non governative, con le imbarcazioni delle ONG che continuano a contestare le restrizioni imposte dai decreti Piantedosi in materia di immigrazione.

Prosegue la provocazione delle Ong mentre il governo procede con l’applicazione delle regole e dei decreti Piantedosi in tema di immigrazione. Siamo alle solite. Così si spiega il fermo della nave Aurora di Sea Watch, che aveva soccorso 44 migranti nel Mediterraneo bloccate sulla piattaforma petrolifera Didon abbandonata. Il fermo è avvenuto in mattinata. La ong tedesca rischia una multa tra i duemila e i diecimila euro. La durata esatta del fermo e l’importo della multa saranno comunicati nei prossimi giorni. I naufraghi, sbarcati poi a Lampedusa, erano bloccati sulla piattaforma dall’1 aprile. Il fermo di Aurora non è un episodio isolato. Poco più di una settimana fa, infatti, era stata fermata anche l’altra nave di soccorso dell’organizzazione, la Sea-Watch 5. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Multa e fermo per la nave Aurora di Sea Watch: rifiuta Porto Empedocle e “sceglie” Lampedusa

“È troppo lontano”. E Sea-Watch fa scendere i migranti a Lampedusa invece che a Porto EmpedocleLa prassi ormai comune per le navi delle organizzazioni non governative, italiane o straniere fa poca differenza, è scegliere in quale porto sbarcare...

Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migrantiAGI - Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea-Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati...

Temi più discussi: Sea Watch, fermata Aurora dopo il soccorso dei 44 naufraghi; Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migranti; Sottoposta a fermo la nave Aurora di Sea-Watch; Migranti, fermo nave e multa per la Ong tedesca: Rispondiamo con una nuova missione.

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