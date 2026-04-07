Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migranti

Da agi.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità italiane hanno disposto il fermo del natante della Sea-Watch Aurora, coinvolto in un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. La nave aveva recuperato 44 migranti e li aveva portati a Lampedusa dopo averli trovati su una piattaforma petrolifera dismessa. L’intervento è avvenuto nei giorni precedenti, e il fermo è stato deciso nelle ultime ore. I dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di verifica.

AGI - Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea-Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa sabato scorso. La ong tedesca ora rischia una multa fino a 10 mila euro. La motivazione addotta è che il team non avrebbe informato le milizie libiche dei piani di salvataggio. "Ma noi chiediamo - è la replica - perché mai avremmo dovuto informare delle milizie che abusano, torturano e rapiscono persone in cerca di rifugio? L'Italia trattiene la nostra nave di soccorso Aurora nonostante 71 persone risultino disperse dal terribile naufragio di Pasqua nel Mediterraneo ". 🔗 Leggi su Agi.it

sottoposta a fermo la nave di sea watch aurora dopo aver salvato 44 migranti
© Agi.it - Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migranti

Sea Watch, fermata la nave Aurora dopo il soccorso di 44 migranti: scontro con le autoritàL’imbarcazione bloccata a Lampedusa, la ong contesta le accuse e denuncia ritardi nei soccorsi dopo giorni di attesa su una piattaforma petrolifera...

Migranti, Sea Watch salva 44 profughi: sono sbarcati a LampedusaSea Watch ha tratto in salvo 44 migranti che avevano trovato rifugio su una piattaforma petrolifera nel mezzo del Mediterraneo dopo aver perso...

Temi più discussi: Migranti, sottoposta a fermo la nave Sea Watch dopo il salvataggio; Sea Watch, 44 profughi sbarcati a Lampedusa; Migranti, nave Sea Watch sottoposta a fermo dopo salvataggio.

sea watch aurora sottoposta a fermo laMigranti, sottoposta a fermo la nave Sea Watch dopo il salvataggioSottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque ... agrigento.gds.it

sea watch aurora sottoposta a fermo laMigranti, nave Sea Watch sottoposta a fermo dopo salvataggioNei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa ... grandangoloagrigento.it

Digita per trovare news e video correlati.