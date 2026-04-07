Le autorità italiane hanno disposto il fermo del natante della Sea-Watch Aurora, coinvolto in un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. La nave aveva recuperato 44 migranti e li aveva portati a Lampedusa dopo averli trovati su una piattaforma petrolifera dismessa. L’intervento è avvenuto nei giorni precedenti, e il fermo è stato deciso nelle ultime ore. I dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di verifica.

AGI - Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea-Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa sabato scorso. La ong tedesca ora rischia una multa fino a 10 mila euro. La motivazione addotta è che il team non avrebbe informato le milizie libiche dei piani di salvataggio. "Ma noi chiediamo - è la replica - perché mai avremmo dovuto informare delle milizie che abusano, torturano e rapiscono persone in cerca di rifugio? L'Italia trattiene la nostra nave di soccorso Aurora nonostante 71 persone risultino disperse dal terribile naufragio di Pasqua nel Mediterraneo ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migranti

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Angela Caponnetto. . Alle 4 della notte scorsa qui a #Lampedusa si è scatenata una bufera con pioggia e persino grandine. In quelle ore, la Aurora SAR di @seawatchcrew si avviava verso l'isola dove ha chiesto di sbarcare 44 persone recuperate a 110 migli - facebook.com facebook

Sea-Watch punita con la massima sanzione per aver disobbedito agli ordini disumani del Governo italiano. @giorgialinardi “Alla repressione del Governo italiano rispondiamo con una nuova missione della nostra nave Aurora” sea-watch.org/it/sea-watch- x.com