Nave Emergency preleva 71 migranti in zona Sar libica

Nella giornata di oggi, la nave Life Support di Emergency ha soccorso 71 migranti nelle acque internazionali della zona Sar libica. I naufraghi sono stati trasportati a bordo della nave, che si trova attualmente in navigazione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul viaggio o sulle condizioni delle persone soccorse. La vicenda si inserisce nell’ambito delle operazioni di salvataggio in mare, spesso al centro di discussioni e discussioni legali.

La nave Life Support di Emergency ha prelevato 71 migranti nelle acque internazionali della zona Sar libica. Secondo quanto racconta la Ong, il gommone era sovraffollato e privo di dispositivi di sicurezza e non era in grado di affrontare la traversata del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nave Emergency preleva 71 migranti in zona Sar libica Migranti, Emergency soccorre 41 persone in zona Sar libica: tra loro 9 minoriNel Mediterraneo centrale sono stati soccorsi 41 migranti, secondo quanto riferito da una ONG italiana. Naufragio in area Sar Libica: 32 migranti salvati, 80 i dispersiTrentadue migranti sono stati salvati, in area Sar Libica dalla Guardia costiera italiana. A Ravenna la nave di Emergency con 71 migranti salvatiHa attraccato poco fa al porto di Ravenna, terminal crociere, la nave ong Life Support di Emergency con 71 migranti salvati, fra i quali tre minori (di cui due non accompagnati). Stanno per cominciare ... ansa.it Migranti naufraghi, la nave di EMERGENCY salva 71 persone nel Mediterraneo centraleMILANO – È previsto per sabato 26 luglio alle 13 circa, l’arrivo nel porto di Ancona della nave Life Support di EMERGENCY per lo sbarco delle 71 persone soccorse il 21 luglio, in due distinti ... repubblica.it