Gli alunni della scuola secondaria Perotto incontrano l’autore Stefano Rossi per riflettere sull’adolescenza con Se non credi in te chi lo farà?

Gli studenti della scuola secondaria Perotto hanno avuto l’opportunità di incontrare l’autore Stefano Rossi, psicopedagogista, per discutere sull’adolescenza. Durante l’incontro, i giovani hanno partecipato a un dialogo che ha coinvolto temi legati alle sfide e alle difficoltà di questo periodo. L’evento ha visto una partecipazione attiva da parte degli studenti, offrendo loro uno spazio di riflessione su come affrontare le diverse fasi dell’adolescenza.

Gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado Perotto hanno vissuto un’esperienza significativa incontrando lo psicopedagogista Stefano Rossi, protagonista di un dialogo intenso e partecipato sull’arte di affrontare l’adolescenza. L’evento si è svolto presso il teatro comunale “L. Dalla”, trasformato per l’occasione in un vero e proprio laboratorio di emozioni. Al centro dell’incontro, il libro Se non credi in te chi lo farà? L’arte di sopravvivere all’adolescenza, punto di partenza per una riflessione condivisa su una fase della vita complessa e delicata. Lontano dalla classica lezione frontale, Rossi ha coinvolto attivamente i ragazzi in un confronto aperto, definendo l’adolescenza come un “cambiamento in un mondo liquido”, caratterizzato da incertezze e trasformazioni continue.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gli alunni della scuola secondaria Perotto incontrano l’autore Stefano Rossi per riflettere sull’adolescenza con “Se non credi in te, chi lo farà? Notizie correlate Valmontone. VI Edizione del Concorso “Una stella per Claudio”. Premiati gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado degli I.C. “Oreste Giorgi” e “Madre Teresa di Calcutta”Cronache Cittadine VALMONTONE (Eledina Lorenzon) – Si è svolta Sabato il 17 Gennaio, presso l’IIS Via Gramsci di Valmontone, la Cerimonia di... Leggi anche: Parco della poesia in dialetto massese. Festa con gli alunni della scuola’Collodi’ Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Frascati | A Villa Sora incontro su ansia genitoriale con Stefano Rossi; Il corto circuito di una generazione di genitori ancora figli, Stefano Rossi: Smettete di dare ai vostri bambini quello che è mancato a...; Stefano Rosso: una storia dis-onesta; Concluso il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026 (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di. Al via la navetta gli alunni della Scuola D'OvidioRitrovare i propri compagni dopo le vacanze estive. Un momento di gioia che alcuni bambini della Scuola elementare Enrico D’Ovidio di Campobasso hanno vissuto già alla fermata del bus attivato ... rainews.it Daniela Lucangeli, Stefano Rossi e Emanuele Frontoni sono i relatori - facebook.com facebook