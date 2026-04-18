La Lega non farà da comparsa Io candidata? Se me lo chiedono

Nel centrodestra, la scelta del candidato sindaco resta ancora in sospeso, con diverse figure sulla lista e nessuna decisione definitiva. La presenza di tensioni tra i partiti, in particolare all’interno di Fratelli d’Italia, contribuisce a prolungare i tempi di scelta. La Lega ha dichiarato che non farà da comparsa in questa fase, mentre alcuni esponenti hanno affermato che sarebbero disponibili a candidarsi se richiesto.

Tanti nomi sul tavolo, ma la decisione del centrodestra sul candidato sindaco è lontana. Anzi, lontanissima, viste le tensioni e l’aria che tira in alcuni partiti, in particolare in Fratelli d’Italia. E se è vero che manca un anno al voto delle comunali, "non possiamo nemmeno aspettare troppo. Per riuscire a fare una buona campagna elettorale dobbiamo ufficializzare il nome del candidato subito dopo l’estate", dice Elena Raffaelli, la segretaria provinciale della Lega ed ex deputata e assessore. Che assicura: "Noi della Lega non faremo le comparse. Saremo della partita, vogliamo essere determinanti nella scelta del candidato a Riccione. Abbiamo l’occasione di mandare a casa il centrosinistra, che ha fatto tanti disastri in questi 4 anni, e tornare ad amministrare Riccione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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