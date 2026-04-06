Chivu | Bisogna cambiare l’approccio al calcio perché il calcio è dei tifosi ma non quelli che gufano
Dopo la convincente vittoria contro la Roma di Gasperini, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di rinnovare l’approccio al calcio, affermando che il calcio appartiene ai tifosi, ma non a coloro che gufano. In campo, Thuram e Lautaro hanno ritrovato la forma migliore, dopo un periodo di difficoltà per il francese e un’assenza prolungata per l’argentino. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, confermando un miglioramento rispetto alle prestazioni recenti.
Chivu dopo la vittoria roboante contro la Roma di Gasperini. Thuram e Lautaro sono tornati in forma scintillante dopo un periodo sottotono per il francese e l’assenza dell’argentino. L’allenatore nerazzurro soddisfatto della prestazione dei suoi, in particolare la ripresa in cui i gol dei suoi sono stati concatenati in poco tempo e hanno dato la sferzata finale al match, ma le manda anche a dire al sistema calcistico e il clima che si crea spesso intorno ad esso: “Come migliorare il clima attorno al calcio? Non ho la bacchetta magica. Siamo tutti colpevoli di quello che succede in questo calcio. Noi, i giocatori, i tifosi, i social, i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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