Dopo la convincente vittoria contro la Roma di Gasperini, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di rinnovare l’approccio al calcio, affermando che il calcio appartiene ai tifosi, ma non a coloro che gufano. In campo, Thuram e Lautaro hanno ritrovato la forma migliore, dopo un periodo di difficoltà per il francese e un’assenza prolungata per l’argentino. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, confermando un miglioramento rispetto alle prestazioni recenti.

Chivu dopo la vittoria roboante contro la Roma di Gasperini. Thuram e Lautaro sono tornati in forma scintillante dopo un periodo sottotono per il francese e l’assenza dell’argentino. L’allenatore nerazzurro soddisfatto della prestazione dei suoi, in particolare la ripresa in cui i gol dei suoi sono stati concatenati in poco tempo e hanno dato la sferzata finale al match, ma le manda anche a dire al sistema calcistico e il clima che si crea spesso intorno ad esso: “Come migliorare il clima attorno al calcio? Non ho la bacchetta magica. Siamo tutti colpevoli di quello che succede in questo calcio. Noi, i giocatori, i tifosi, i social, i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu: “Bisogna cambiare l’approccio al calcio, perché il calcio è dei tifosi ma non quelli che gufano”

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