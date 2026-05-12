Se anche il braccialetto elettronico avesse funzionato per Fathia non ci sarebbe stato scampo

Dal 4 aprile, Mohamed El Messaoudi indossa un braccialetto elettronico, disposto dopo il suo arresto avvenuto il 2 aprile per violenze in famiglia. Nonostante il dispositivo, le autorità hanno dichiarato che per lui non ci sarebbe stato scampo, anche se il braccialetto fosse stato funzionante. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato all’arresto e alla successiva misura di sorveglianza elettronica.

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