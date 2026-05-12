Se anche il braccialetto elettronico avesse funzionato per Fathia non ci sarebbe stato scampo
Dal 4 aprile, Mohamed El Messaoudi indossa un braccialetto elettronico, disposto dopo il suo arresto avvenuto il 2 aprile per violenze in famiglia. Nonostante il dispositivo, le autorità hanno dichiarato che per lui non ci sarebbe stato scampo, anche se il braccialetto fosse stato funzionante. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato all’arresto e alla successiva misura di sorveglianza elettronica.
Mohamed El Messaoudi dallo scorso 4 aprile indossava il braccialetto elettronico. Il provvedimento era stato disposto dopo l’arresto nei suoi confronti avvenuto il 2 aprile precedente per violenze in famiglia. E nello stesso tempo, aveva dovuto lasciare la casa famigliare dove viveva assieme alla.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Rummenigge ancora non ci crede: «Inspiegabile l’eliminazione dell’Inter contro il Bodo. Se avesse giocato col Real Madrid sarebbe stato più facile perché…»di Redazione Inter News 24Rummenigge, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento che vive l’Inter di Cristian Chivu...
Condò bacchetta Chivu: «Il suo percorso dialettico era stato felice fino alla topica di Bastoni. La storia sarebbe già finita se avesse fatto questo» di Redazione JuventusNews24Paolo Condò ha bacchettato ancora Chivu per il caso Bastoni.