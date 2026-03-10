Rummenigge ancora non ci crede | Inspiegabile l’eliminazione dell’Inter contro il Bodo Se avesse giocato col Real Madrid sarebbe stato più facile perché…

Rummenigge ha commentato l’eliminazione dell’Inter contro il Bodo, definendola inspiegabile. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato quanto sarebbe stato più agevole affrontare il Real Madrid, rispetto alla sfida contro la squadra norvegese. L’ex dirigente ha espresso sorpresa per l’esito della partita e ha condiviso alcune riflessioni sul momento della squadra di Cristian Chivu.

Inter News 24 Rummenigge, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento che vive l'Inter di Cristian Chivu. Karl-Heinz Rummenigge e l'Italia, un legame indissolubile che si rinnova in vista dell'incrocio di Champions League, Atalanta-Bayern. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex due volte Pallone d'Oro e storico dirigente bavarese analizza il momento delle italiane e parla così dell'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. L'INTER HA SOTTOVALUTATO IL BODO «Non lo so, ho visto la partita, ho letto del terreno in Astroturf, è una cosa strana giocare su quella superficie e non sull'erba, ma è successo qualcosa di inspiegabile.