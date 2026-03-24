Il giornalista ha commentato l’intervento di Chivu nel caso Bastoni, criticando il suo percorso dialettico fino a quel momento. Secondo Condò, la discussione avrebbe concluso prima se Chivu avesse affrontato più direttamente l’argomento. La polemica riguarda un episodio specifico avvenuto durante il confronto, che ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati.

Paolo Condò ha bacchettato ancora Chivu per il caso Bastoni. Vediamo che cosa ha detto il giornalista sull’episodio. Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha parlato di Chivu, tornando anche sul caso Bastoni. ULTIMISSIME JUVE LIVE CHIVU – « La questione è centrale perché a dover reggere l’inseguimento dei due specialisti in scudetti è un allenatore quasi debuttante. Chivu ha un curriculum solido da giocatore e una discreta audience nel mondo Inter: viene amato come ogni eroe del Triplete, e per quanto molto light il percorso dialettico da esordiente su una grande panchina era stato felice fino alla topica di Bastoni. Non... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò bacchetta Chivu: «Il suo percorso dialettico era stato felice fino alla topica di Bastoni. La storia sarebbe già finita se avesse fatto questo»

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