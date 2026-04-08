Trasporto merci la carenza di autisti spinge sulle competenze tecniche e sulla formazione

Nel settore del trasporto merci, la principale difficoltà riguarda la carenza di autisti disponibili. L’età media dei conducenti in Europa si aggira intorno ai 47 anni, e anche in Italia la situazione è simile. Questa mancanza di personale ha portato a un’attenzione crescente sulle competenze tecniche e sulla formazione dei conducenti, considerando le richieste sempre più specifiche del settore.

Nel trasporto merci la sfida non è solo trovare autisti, ma gestire competenze complesse. L’ età media dei conducenti in Europa è di circa 47 anni, con l’Italia che mostra un quadro analogo. Cresce al contempo la domanda di profili tecnici – dalla pianificazione alla gestione dei flussi operativi – che spinge le imprese a investire in formazione e digitalizzazione. È quanto emerge da un’analisi di TP – Trasporti Pesanti (Gruppo Storti), azienda cremonese attiva nella logistica e nel trasporto merci su strada e intermodale, con circa 800 mezzi di proprietà, che monitora l’evoluzione del settore della logistica. Carenza di autisti e squilibrio demografico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Oltre 120 aderenti all'8° Convegno/Corso sul trasporto merci nazione e internazionale del 13 e 14 maggio 2026, sulle nuove norme sul tachigrafo, prova pratica che si terrà in provincia di Bologna a San Giorgio di Piano presso la sala della Palestra delle Arti e - facebook.com facebook

8° CORSO CONVEGNO SUL TRASPORTO MERCI NAZIONALE E INTERNAZIONALE E NUOVE NORME TACHIGRAFO. PROVA PRATICA SU STRADA x.com