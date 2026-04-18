Dimensionamento scolastico | il TAR non può sindacare le scelte tecniche dell’Amministrazione

Un gruppo di rappresentanti di una comunità scolastica ha presentato un ricorso contro il piano di dimensionamento scolastico adottato dall’amministrazione. La decisione riguarda le modifiche alle strutture scolastiche e i cambiamenti nell’organico, che sono state messe in discussione tramite l’azione legale. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo ha stabilito che non può intervenire sulle scelte tecniche effettuate dall’amministrazione in questo ambito.

Dei rappresentanti di una comunità scolastica agivano per impugnare il piano di dimensionamento scolastico che come è noto in Italia è dilagato ovunque comportando una riduzione importante di scuole e anche rivisitazione di posti di lavoro in organico. Nel caso in commento però il TAR respinge il ricorso, vediamo il perché. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Dimensionamento scolastico, il Tar sospende i decreti del commissario: "Fondate le preoccupazioni del Comune" Dimensionamento scolastico, verso il ricorso al Tar. Parte la raccolta fondiL'iniziativa del comitato genitori a supporto del ricorso presentato dal Comune di Città di Castello contro il provvedimento Una raccolta fondi a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dimensionamento scolastico, il Tar dice no alla sospensiva: bocciata la richiesta che era stata invece approvata per Città di Castello; Dimensionamento, il Tar dice no alla sospensiva; Dimensionamento scolastico Gubbio, il Tar valuterà nel merito il 12 maggio ma non accoglie la richiesta di sospensiva; Tagli alla scuola, il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per Gubbio. L’aveva invece accolta per Città di Castello. Dimensionamento scolastico, il Tar dice no alla sospensiva: bocciata la richiesta che era stata invece approvata per Città di CastelloIl Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto la richiesta di sospensiva sull’efficacia del decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale relativo al dimensionamento scolast ... corrieredellumbria.it Dimensionamento scuole. Trecento famiglie in attesa. Il sindaco: Niente containerIn città resta acceso il dibattito sui tagli agli istituti. La sospensiva del Tar lascia irrisolti i nodi strutturali più urgenti. La situazione critica della Alighieri. msn.com SCUOLA, IL TAR NON SOSPENDE MA VALUTERA' Il Tribunale amministrativo dell'Umbria non accoglie la richiesta di sospensiva del Comune di Gubbio sul dimensionamento scolastico, ma il 12 maggio esaminerà nel merito il provvedimento del commissari facebook