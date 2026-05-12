Scuole più sicure e monitorate | la proposta di Matarazzo per la Chieti del futuro
È stata presentata una proposta per rendere le scuole della città più sicure e monitorate. Il progetto prevede l’installazione di tecnologie a basso costo per controllare lo stato degli edifici scolastici, favorendo così un ambiente più protetto. Inoltre, sono in programma iniziative per creare comunità energetiche che possano abbattere i costi di gestione e promuovere una cultura della prevenzione tra gli studenti.
Un sistema pubblico e accessibile per monitorare lo stato degli edifici scolastici, tecnologie a basso costo per migliorare la sicurezza, comunità energetiche per ridurre le spese e una nuova cultura della prevenzione tra gli studenti. È questa la visione di “Chieti Scuole Trasparenti”, la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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