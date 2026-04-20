Scuole più sicure alla Cittadella Progetti gratuiti per la Provincia

Alla Cittadella di Grosseto, sono stati avviati progetti gratuiti in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, nell’ambito di un accordo siglato all'inizio del 2025 e promosso dall’Unione delle Province d’Italia. La Provincia ha già ottenuto i primi risultati, con interventi finalizzati a rendere le scuole più sicure. La collaborazione coinvolge diverse istituzioni e mira a migliorare le condizioni degli edifici scolastici della zona.

GROSSETO La Provincia raccoglie i primi risultati dell’accordo sottoscritto all’inizio del 2025 con l’Agenzia del Demanio, nell’ambito di una più ampia collaborazione con l’Unione delle Province d’Italia. L’intesa prevede attività di progettazione finalizzate alla riqualificazione o alla realizzazione di immobili scolastici, senza alcun onere economico a carico dell’amministrazione provinciale. All’interno dell’Agenzia del Demanio opera, infatti, la Struttura per la Progettazione, una direzione dedicata alla progettazione degli edifici pubblici, comprese le scuole, con l’obiettivo di rendere gli interventi più efficienti e di sviluppare soluzioni innovative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole più sicure alla Cittadella. Progetti gratuiti per la Provincia Notizie correlate Scuole più moderne e sicure: 15 milioni per la sicurezza e progetti già in cantierePiano ambizioso della Provincia di Brindisi per l'edilizia scolastica: 14,5 milioni dal Pnrr già in esecuzione, candidati progetti per ulteriori 74,5... Scuole più sicure in provincia di Arezzo: riunito in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza PubblicaO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! In Prefettura confronto tra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scuole più sicure alla Cittadella. Progetti gratuiti per la Provincia; Scuole più sicure nel Brindisino: sbloccati 7,8 milioni, 36 cantieri in tutta la Puglia; Auto a guida autonoma più sicure e smart: la Scuola Sant’Anna punta sulla mobilità del futuro; Puglia, scuole più sicure: arrivano 7,8 milioni per sbloccare 36 cantieri fermi. Scuole più sicure alla Cittadella. Progetti gratuiti per la ProvinciaGROSSETOLa Provincia raccoglie i primi risultati dell’accordo sottoscritto all’inizio del 2025 con l’Agenzia del Demanio, nell’ambito di una più ampia collaborazione con l’Unione delle Province ... lanazione.it Scuole più sicure, ma cosa fare? I presidi: «Ben venga il metal detector all'ingresso». «No ai prof poliziotti, parliamo agli studenti»Per Riccardo Rossini, presidente dei presidi marchigiani e dirigente dell’Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, la sicurezza nelle scuole della regione non è un’emergenza. «Si possono verificare ... corriereadriatico.it Tra gli edifici presi di mira ci sono sedi sindacali, banche, scuole, università, ospedali, cimiteri, redazioni di quotidiani e uffici pubblici - facebook.com facebook In fiamme un capannone nel Torinese, il sindaco: "valutiamo se chiudere le scuole". Daniel Cannati: "In corso le analisi di Arpa. Valutiamo la chiusura delle scuole più vicine". #ANSA x.com