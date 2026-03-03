Scuole non paritarie in Sicilia scatta l’obbligo di iscrizione all’elenco regionale | cosa devono fare i gestori entro il 31 marzo per l’anno scolastico 2026 2027

In Sicilia, le scuole non paritarie devono iscriversi all’elenco regionale entro il 31 marzo per l’anno scolastico 20262027. Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ha comunicato questa scadenza ai gestori delle istituzioni interessate, che devono completare la procedura per essere incluse nella lista ufficiale. La normativa riguarda tutte le scuole che operano senza riconoscimento paritario statale.

Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana ha pubblicato la circolare, con le indicazioni operative rivolte alle istituzioni scolastiche del territorio ai fini dell'inclusione o del mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 20262027.

