50 milioni per gli ATA | il piano Valditara per le scuole

Oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato un decreto che prevede uno stanziamento di oltre 50 milioni di euro destinati alla formazione del personale ATA nelle scuole italiane. L'obiettivo è migliorare le competenze e le condizioni di lavoro di chi lavora negli istituti scolastici. La misura riguarda tutte le istituzioni scolastiche e si inserisce nel piano del ministero per rafforzare il settore.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha firmato oggi, lunedì 9 marzo 2026, un decreto che destina oltre 50 milioni di euro alla formazione del personale ATA. Giuseppe Valditara definisce questa misura come la prima volta in cui si vara una specifica azione organica per il corpo amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. L'intervento non è isolato ma si inserisce in una strategia più ampia avviata all'inizio della legislatura. Le risorse saranno assegnate alle scuole polo per organizzare percorsi formativi mirati a valorizzare professionalmente chi lavora nella scuola. Si tratta di un tassello fondamentale per ridare centralità al ruolo degli ausiliari.