Scuole aperte durante l’estate 2026 in arrivo il bando da 300 milioni

Il ministero dell’Istruzione e del Merito sta per pubblicare un nuovo avviso legato al Piano Estate 2026, con una dotazione di 300 milioni di euro destinati alle scuole. La misura prevede l’apertura delle strutture scolastiche anche durante l’estate, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e famiglie. Il bando sarà rivolto alle istituzioni scolastiche interessate a partecipare a questa iniziativa.

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Il ministero dell’Istruzione e del Merito prepara un nuovo avviso per il Piano Estate, con una dotazione prevista di 300 milioni di euro destinata alle scuole. Le risorse serviranno a finanziare attività nel periodo di sospensione delle lezioni, tra l’estate 2026 e il prossimo anno scolastico, con progetti di socializzazione, inclusione, potenziamento disciplinare, sport, musica, teatro e iniziative ricreative. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Prato di Campoli, bando per chioschi e ambulanti: aperte le domande per l’estate 2026Il Comune di Veroli ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di spazi commerciali a Prato di Campoli in vista della stagione... Argomenti più discussi: Scuole aperte durante l’estate 2026, in arrivo il bando da 300 milioni; Scuole aperte a Cagliari: bando per campus estivi e attività extra-curricolari; A scuola di Scherma, ancora aperti i termini per aderire: tutte le informazioni per l’attivazione, la gestione e la conclusione del progetto negli istituti primari; Scuola aperta: lezioni di pace per protesta contro le scuole chiuse per l’Adunata degli Alpini. Lecce, alunno si fa male durante l’intervallo a scuola: il ministero deve risarcire la famiglia. La bidella non era al suo posto x.com Estate, le scuole chiuse creano l’effetto rubinettoL’estate degli studenti fa rima con scuole chiuse – da nord a sud – e vacanze, ma non per tutti. Non per chi magari non può permettersi viaggi, gite e attività ricreative, culturali o sportive. Non ... donnamoderna.com