Scuole aperte d'estate per sport corsi e ripetizioni | il ministro Valditara firma il piano

Il ministro dell'Istruzione ha firmato un decreto che autorizza l'apertura delle scuole durante l'estate. Questa iniziativa, chiamata Piano Estate, permette alle scuole interessate di organizzare attività sportive, corsi e ripetizioni nel periodo in cui le lezioni sono sospese. La decisione riguarda le scuole che intendono restare aperte, offrendo spazi per attività extrascolastiche durante i mesi estivi.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha fermato il decreto che dà il via libera al Piano Estate, l'iniziativa che permetterà alle scuole interessate di restare aperte nel periodo estivo in cui le le lezioni sono sospese. Tra le attività possibili ci sono progetti sportivi e creativi, ma anche ripetizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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