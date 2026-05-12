Scuole a Milano pronto il nuovo bando per gli arredi innovativi | fondi per quasi 600mila euro

Il Comune di Milano ha pubblicato un nuovo bando per l'acquisto di arredi innovativi destinati alle scuole della città per l'anno scolastico 20262027. La somma messa a disposizione si avvicina ai 600 mila euro e si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'iniziativa fa parte di un intervento volto a rinnovare gli ambienti scolastici e migliorare gli spazi di apprendimento.

Il Comune di Milano rinnova il proprio impegno per la trasformazione delle scuole cittadine. Anche per l’anno scolastico 20262027, l’Amministrazione ha confermato il supporto alle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso un bando dedicato agli arredi innovativi. L’iniziativa punta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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