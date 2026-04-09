Nuovi arredi e spazi didattici innovativi | 368 mila euro per le scuole dell’infanzia

L’amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 368 mila euro per le scuole dell’infanzia e gli asili nido. La somma è destinata all’acquisto di arredi didattici innovativi e spazi dedicati all’apprendimento. Questa iniziativa riguarda strutture che sono state già realizzate o riqualificate con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La decisione mira a migliorare gli ambienti educativi per i bambini.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia già realizzati o riqualificati con fondi del Pnrr. L’iniziativa nasce da un atto di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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