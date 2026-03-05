Dimensionamento scolastico verso il ricorso al Tar Parte la raccolta fondi

L'amministrazione comunale di Città di Castello ha avviato una raccolta fondi per sostenere il ricorso al Tar contro il recente provvedimento sul dimensionamento scolastico. La decisione di procedere con la causa legale è stata comunicata pubblicamente, e il Comune invita i cittadini a contribuire finanziariamente alla causa, con l’obiettivo di tutelare gli interessi delle scuole locali.

L'iniziativa del comitato genitori a supporto del ricorso presentato dal Comune di Città di Castello contro il provvedimento Una raccolta fondi a supporto del ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Città di Castello contro il dimensionamento scolastico. L'iniziativa, nata spontaneamente per volontà del comitato genitori, è stata avviata per supportare il ricorso al Tar contro il provvedimento, dando pieno sostegno a quanto già intrapreso dal Comune tifernate. In soli due giorni, la campagna di raccolta fondi è già arrivata all'89% dell'obiettivo finale, fissato a 2.200 euro.