Scuola inagibile scatta la chiusura Lezioni sospese e spettro dei doppi turni

Una scuola della provincia è stata chiusa dopo aver mostrato segni di inagibilità, portando alla sospensione delle lezioni. La decisione riguarda il plesso di via Dante Alighieri, che fa parte dell’istituto comprensivo Giacomo Gaglione e ospita le classi della scuola media. La chiusura ha causato l’interruzione delle attività scolastiche e ha sollevato il rischio di dover adottare doppi turni per garantire l’istruzione ai studenti.

Scatta la chiusura per inagibilità del plesso di via Dante Alighieri a Capodrise, che ospita le classi della scuola media dell’istituto comprensivo Giacomo Gaglione.L'ordinanza di chiusuraIl provvedimento della commissaria Florinda Bevilacqua si è reso necessario a seguito di criticità.🔗 Leggi su Casertanews.it Ristorante inagibile, scatta la chiusuraIl sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, ha disposto la chiusura del ristorante osteria steakhouse ‘La Spelunca’ in via Pietro Morelli,... Leggi anche: Aurorimessa condominiale inagibile, scatta la chiusura