Referendum | le agevolazioni per gli elettori che devono viaggiare Circolare del ministero dell' Interno
Il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare, numerata circ-dait-019-servelet-18-02-2026, riguardante le agevolazioni per gli elettori che devono spostarsi per votare durante il prossimo referendum. La circolare è disponibile in formato pdf e fornisce indicazioni sulle modalità di accesso alle agevolazioni di viaggio per chi deve raggiungere il seggio.
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