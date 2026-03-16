Referendum | le agevolazioni per gli elettori che devono viaggiare Circolare del ministero dell' Interno

Da noinotizie.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare, numerata circ-dait-019-servelet-18-02-2026, riguardante le agevolazioni per gli elettori che devono spostarsi per votare durante il prossimo referendum. La circolare è disponibile in formato pdf e fornisce indicazioni sulle modalità di accesso alle agevolazioni di viaggio per chi deve raggiungere il seggio.

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