divieto del cellulare a scuola patto scuola famiglie per una maggiore consapevolezza sulle nuove tecnologie

A Bologna, in diverse scuole, è stato già firmato o si sta per firmare un accordo tra istituti e famiglie riguardante l’uso dei dispositivi digitali. Il patto prevede il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, con l’obiettivo di favorire un utilizzo più consapevole delle tecnologie tra gli studenti delle scuole elementari e medie. La decisione riguarda sia le classi già attive che quelle future.

Bologna, 15 aprile 2026 – In alcune classi è già stato siglato, in altre lo sarà tra poco. Lui è il patto scuola-famiglie che riguarda il digitale tema assai delicato a maggior ragione se riguarda bambini delle elementari o delle medie. Siamo all’istituto comprensivo 20 di viale Dante: due elementari (Fortuzzi e Carducci) e una media Rolandino e 1.147 studenti. L’idea, ricorda il preside Agostino Tripaldi, prende forma da due incontri, rivolti alle famiglie, sul tema ‘Cyber Sicuri – ll viaggio digital di genitori e insegnanti tra diritti, salute e responsabilità’. In cattedra, a formare mamme e papà, giuristi, pediatri, giudici, pedagogisti. A dare il via ai lavori il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi e l’assessore regionale al Welfare e Scuola, Isabella Conti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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