Scroll compulsivo ansia e isolamento | boom di segnalazioni su giovani e dipendenza dai social

Da brindisireport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono trascorse appena due settimane dall'avvio del progetto "Dipendenza da social? Combattiamola insieme!", promosso dall'associazione nazionale "Dalla parte del consumatore", e già si registra un vero e proprio boom di segnalazioni legate a possibili situazioni di dipendenza dai social network.🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Smartphone, dopamina e dipendenza: il mio ESPERIMENTO di 7 Giorni

Video Smartphone, dopamina e dipendenza: il mio ESPERIMENTO di 7 Giorni

Notizie correlate

Dipendenza, isolamento e pensiero sempre più debole. I primi effetti sui giovani dell’Intelligenza artificialePrepariamoci, l’Intelligenza artificiale (IA) presto diventerà un venditore micidiale, un manipolatore, qualcuno che farà di tutto pur di spillarci...

Scroll continuo di “real”, storica sentenza: “Creano dipendenza e sono tossici come il fumo e la ludopatia"Storica sentenza emessa dal Tribunale di Los Angeles (da una giuria composta da dodici membri) che ha condannato Facebook (Meta) e Google a risarcire...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web