Scroll compulsivo ansia e isolamento | boom di segnalazioni su giovani e dipendenza dai social

Sono trascorse appena due settimane dall'avvio del progetto "Dipendenza da social? Combattiamola insieme!", promosso dall'associazione nazionale "Dalla parte del consumatore", e già si registra un vero e proprio boom di segnalazioni legate a possibili situazioni di dipendenza dai social network.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Smartphone, dopamina e dipendenza: il mio ESPERIMENTO di 7 Giorni

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