Scroll continuo di real storica sentenza | Creano dipendenza e sono tossici come il fumo e la ludopatia

Il Tribunale di Los Angeles ha emesso una sentenza storica in cui ha condannato Facebook e Google a risarcire una ragazza con tre milioni di dollari. La decisione si basa su una causa intentata dalla giovane, che ha accusato le piattaforme di creare dipendenza e di essere tossiche come il fumo e la ludopatia. La sentenza si riferisce a comportamenti considerati dannosi e a effetti sulla salute mentale delle utenti.

Storica sentenza emessa dal Tribunale di Los Angeles (da una giuria composta da dodici membri) che ha condannato Facebook (Meta) e Google a risarcire con la cifra di tre milioni di dollari una ragazza, Kaley G.M. oggi ventenne, che ha citato in giudizio i colossi del web, sostenendo di avere sin dall’età di otto anni iniziato ad usare i social (Facebook-Instagram-Tiktok), procurando alla stessa varie patologie mentali gravi. In sostanza lo scroll continuo dei “Real” causa una dipendenza dalla quale derivano gravi danni psicofisici agli utilizzatori, ancor di più se minori di anni 16. In altri termini distruggono una persona alla stessa stregua del vizio del fumo e del gioco digitale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scroll continuo di “real”, storica sentenza: “Creano dipendenza e sono tossici come il fumo e la ludopatia" Articoli correlati Leggi anche: “I social creano dipendenza”, la sentenza contro Meta e Google Instagram e YouTube creano dipendenza, storica condanna a Los AngelesMeta, la casa madre di Instagram, e Google, proprietaria di YouTube, hanno reagito affermando che presenteranno ricorso contro la sentenza, che ha...