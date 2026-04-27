Studi recenti evidenziano come l’uso dell’intelligenza artificiale stia portando effetti negativi sui giovani, influenzando il loro benessere psicologico e le capacità cognitive. Le ricerche indicano un aumento di dipendenza, isolamento e una diminuzione della forza di pensiero tra i ragazzi, il cui cervello è ancora in fase di sviluppo. Questi dati mettono in luce le conseguenze concrete di una diffusione sempre più precoce di tecnologie intelligenti tra i più giovani.

Prepariamoci, l’Intelligenza artificiale (IA) presto diventerà un venditore micidiale, un manipolatore, qualcuno che farà di tutto pur di spillarci quattrini. È il campanello d’allarme che a metà gennaio hanno suonato Bruce Schneier e Nathan Sanders dell’Università di Harvard i quali, in un articolo pubblicato su The Conversation, hanno avanzato l’ipotesi che presto ChatGpt possa diventare un implacabile «persuasore occulto», per riprendere il celebre libro di Vance Packard. «Esistono prove crescenti che i modelli di intelligenza artificiale siano almeno altrettanto efficaci degli esseri umani nel persuadere gli utenti a fare qualcosa»,...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dipendenza, isolamento e pensiero sempre più debole. I primi effetti sui giovani dell’Intelligenza artificiale

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