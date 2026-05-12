scrittura e fantasia come terapia contro l ansia

La scrittura e la fantasia vengono sempre più utilizzate come strumenti per affrontare l’ansia. Per alcune persone, scrivere rappresenta un modo per riattivare una parte di sé che durante le lunghe giornate di scuola e studio tende a restare in silenzio. Attraverso questa attività, un semplice gesto diventa un modo per esprimersi e trovare una via di fuga dai momenti di tensione.

Era c ome accendere con un comando segreto una parte di me che nelle giornate lunghe di scuola e compiti rimaneva silenziosa, ma a quel comando impercettibile (quello della scrittura) rispondeva sempre. E allargava i confini del tappeto su cui ero sdraiata, della stanza, del cielo, moltiplicava il piacere d’immaginar e, già assaggiato con stupore nei primi romanzi letti da sola. Il mio nume tutelare era Jo March, che scriveva in soffitta con un berretto calcato sulla testa perché nessuno si azzardasse a importunarla. Lei, con le pagine del suo manoscritto che Amy brucia nel camino – che dolore fisico avevo sentito, a leggere quella scena. Un dolore proporzionato al piacer e che l’aveva preceduto, d’immaginare il crescere del gruzzoletto di pagine, la storia migrata dall’immaginazione alla carta.🔗 Leggi su Amica.it

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Overwhelmed Cast All Your Anxiety on Him | 1 Peter 5:7 | Let It Go

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