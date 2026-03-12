Menopausa senza tabù Perché contro ansia e depressione serve dormire bene e la terapia giusta

La menopausa viene spesso accompagnata da sintomi come ansia, irritabilità, tristezza e insonnia, che molte donne vivono come una vera e propria tempesta emotiva. Per alleviare questi disturbi, si parla dell'importanza di un sonno di qualità e di terapie mirate. La discussione sul tema sta crescendo, puntando a sfatare i tabù e a favorire un approccio più aperto e informato.

M olte donne descrivono la menopausa come una tempesta emotiva inattesa: ansia, irritabilità, tristezza, insonnia. Non si tratta solo di reazioni psicologiche al passare del tempo, ma di una vera fase di vulnerabilità neuroendocrina. Come attraversare le fasi della vita come riti di passaggio: dall'età fertile alla menopausa X Menopausa ed effetti sull'umore: perché ci si sente instabili?. Gli estrogeni modulano numerosi sistemi neurotrasmettitoriali: serotonina, dopamina, noradrenalina e GABA. La loro fluttuazione, tipica della perimenopausa, riduce la stabilità dei circuiti che regolano umore, energia e risposta allo stress. Non a caso, review pubblicate su riviste psichiatriche internazionali descrivono la transizione menopausale come una finestra a maggior rischio depressivo, anche in donne senza precedenti clinici.