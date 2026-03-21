Nell’ambito della rassegna letteraria curata per la galleria Pallavicini22 dal critico e docente Luca Maggio, oggi, alle 17.30, si terrà l’intervista con presentazione del libro “L’ultima madre” (Edizioni Dialoghi, 2026), misterioso noir e appassionante opera prima del giovane autore Nicola Caroli (Ravenna, 1993). L’ingresso è libero. Ecco un po’ di trama del romanzo. La tranquilla routine giornaliera di Angelo viene interrotta da una telefonata del tutto inattesa. Si vede costretto, dunque, a rientrare in Italia dopo diversi anni per incaricarsi del funerale della sorella, apparentemente suicidatasi. Qui, insieme all’agente Diotallevi e all’ispettore Chiacig, cercherà di fare luce su una situazione che mai si sarebbe aspettato di dover affrontare, scoprendo che la morte della sorella non è un semplice suicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’L’ultima cura’ di Nicola Caroli. Quando la scrittura è terapia

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