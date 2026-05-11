Si lancia nel vuoto il prof che pubblicò il post sulla figlia della Meloni
Un insegnante ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui augurava alla figlia della premier di raggiungere la stessa fine di una ragazza di 14 anni uccisa dal fidanzato. Dopo aver condiviso quel post, la sua vita è cambiata drasticamente. Poco tempo dopo, si è lanciato nel vuoto, suscitando attenzione sui social e tra le autorità. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e degli inquirenti.
Da quando aveva pubblicato quel post su Facebook in cui augurava alla figlia della Meloni la stessa fine di Martina Carbonaro (la 14enne di Afragola ammazzata dal fidanzato), la vita di Stefano Addeo non era stata più la stessa. Da stimato professore di un istituto di provincia si era ritrovato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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