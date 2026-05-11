Si lancia nel vuoto il prof che pubblicò il post sulla figlia della Meloni

Un insegnante ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui augurava alla figlia della premier di raggiungere la stessa fine di una ragazza di 14 anni uccisa dal fidanzato. Dopo aver condiviso quel post, la sua vita è cambiata drasticamente. Poco tempo dopo, si è lanciato nel vuoto, suscitando attenzione sui social e tra le autorità. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e degli inquirenti.

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