Scossa di terremoto preceduta da un boato

Nella serata di ieri, un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato nel Golfo di Pozzuoli, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano. L’evento è stato preceduto da un forte boato che ha sorpreso la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni a edifici o feriti. La scossa si è verificata in un’area già soggetta a attività sismica frequente.

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