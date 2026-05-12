Scossa di terremoto preceduta da un boato
Nella serata di ieri, un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato nel Golfo di Pozzuoli, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano. L’evento è stato preceduto da un forte boato che ha sorpreso la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni a edifici o feriti. La scossa si è verificata in un’area già soggetta a attività sismica frequente.
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore 02.11 ora locale del 12052026 (UTC 00.11), alla profondità di 1.57 km, con epicentro in mare nei pressi di via Napoli.L’evento.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scossa di terremoto in Liguria
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