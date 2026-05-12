Scossa di terremoto preceduta da un boato

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato nel Golfo di Pozzuoli, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano. L’evento è stato preceduto da un forte boato che ha sorpreso la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni a edifici o feriti. La scossa si è verificata in un’area già soggetta a attività sismica frequente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore 02.11 ora locale del 12052026 (UTC 00.11), alla profondità di 1.57 km, con epicentro in mare nei pressi di via Napoli.L’evento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scossa di terremoto in Liguria

Video Scossa di terremoto in Liguria ?

Notizie correlate

Leggi anche: Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato

Scossa di terremoto a Massarosa, “abbiamo sentito un boato e poi il tremolio”Massarosa (Lucca), 1 marzo 2026 – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web