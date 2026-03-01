Alle 19:22 di oggi, un terremoto di lieve intensità è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro a Massarosa. Testimoni raccontano di aver sentito un boato prima del tremolio, che ha interessato la zona. Nessuno segnala danni o feriti, e le autorità monitorano la situazione.

Massarosa (Lucca), 1 marzo 2026 – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 19,22 con epicentro a Massarosa. La scossa, di magnitudo 2.5, è stata piuttosto superficiale, a soli 6 chilometri di profondità. Numerose le testimonianze che certificano come la scossa sia stata avvertita da molti: “A Quiesa un boato e un tremore”, si legge su vari messaggi sui social, altri riportano la stessa sensazione da Bozzano, fino a Lucca. Al momento però non risultano danni. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scossa di terremoto a Massarosa, “abbiamo sentito un boato e poi il tremolio”

