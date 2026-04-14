Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato
Ieri sera alle 23.12, nella zona dei Campi Flegrei, si è verificato un terremoto di magnitudo Md 1.9. L'evento è stato preceduto da un forte boato che ha attirato l'attenzione dei residenti. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La protezione civile sta monitorando la situazione e valutando eventuali conseguenze.
Un terremoto di magnitudo Md 1.9 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 23.12 di ieri sera. Coordinate geografiche (lat, lon) 40.8387, 14.1147 ad una profondità di 2 km.Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa Ingv di Napoli.Si tratta di una scossa di origine bradisismica. .🔗 Leggi su Napolitoday.it
Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con scossa di magnitudo 2,4, "sentito un boato"Napoli, nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei all’alba, con una magnitudo registrata di 2,4: la paura dei cittadini sui social.
Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3
ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei
Scossa di terremoto, trema il centro Italia: ci sono i primi...Altro... - facebook.com facebook
Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nella notte nel Foggiano, senza danni x.com