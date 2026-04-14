Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato

Ieri sera alle 23.12, nella zona dei Campi Flegrei, si è verificato un terremoto di magnitudo Md 1.9. L'evento è stato preceduto da un forte boato che ha attirato l'attenzione dei residenti. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La protezione civile sta monitorando la situazione e valutando eventuali conseguenze.