Scoperto il misterioso killer cavatappi dei cuccioli di foca grigia | sono i maschi adulti che li uccidono per mangiarli

Gli scienziati hanno identificato i responsabili delle ferite a spirale riscontrate da anni sui cuccioli di foca grigia. Si tratta di maschi adulti che attaccano e uccidono i giovani per nutrirsene. La scoperta chiarisce un comportamento predatorio ancora poco compreso e permette di conoscere meglio le dinamiche di sopravvivenza tra le foche. Le ferite sono state attribuite a questi individui durante studi sul campo.

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