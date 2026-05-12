Scoperto il misterioso killer cavatappi dei cuccioli di foca grigia | sono i maschi adulti che li uccidono per mangiarli

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scienziati hanno identificato i responsabili delle ferite a spirale riscontrate da anni sui cuccioli di foca grigia. Si tratta di maschi adulti che attaccano e uccidono i giovani per nutrirsene. La scoperta chiarisce un comportamento predatorio ancora poco compreso e permette di conoscere meglio le dinamiche di sopravvivenza tra le foche. Le ferite sono state attribuite a questi individui durante studi sul campo.

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Gli scienziati hanno scoperto chi sono i responsabili delle ferite "a spirale" che vengono trovate da anni sui cuccioli di foca grigia: alcuni maschi adulti attaccano e uccidono i piccoli per mangiarli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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