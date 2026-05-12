Scoperto bagno condominiale a Milano pieno di eroina 52enne in manette | i dettagli del blitz

A Milano, durante un controllo, è stato arrestato un uomo di 52 anni di origini albanesi. Nel corso dell’operazione, è stato trovato un laboratorio illegale all’interno di un bagno condominiale in via San Dionigi. Durante la perquisizione, sono state rinvenute sostanze stupefacenti, tra cui eroina, che hanno portato all’arresto dell’uomo. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno sequestrato la droga e messo fine all’attività illecita.

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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Milano: un cittadino albanese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato giovedì 8 maggio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un locale adibito a laboratorio per il confezionamento e lo stoccaggio della droga, situato in via San Dionigi. Le indagini e il pedinamento Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate, che da giorni tenevano sotto controllo il sospettato. L’uomo, un cittadino albanese di 52 anni con precedenti, era stato notato aggirarsi con fare sospetto a bordo di una bicicletta nei pressi di via San Dionigi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scoperto bagno condominiale a Milano pieno di eroina, 52enne in manette: i dettagli del blitz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stoccava chili di eroina in un bagno condominiale in via San Dionigi: 52enne arrestatoMilano, 12 maggio 2026 – Un bagno condominiale in disuso usato come magazzino stoccare lo stupefacente. Milano, scoperto laboratorio di droga in un bagno condominiale: arrestato? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a non destare sospetti tra i condomini? Cosa nascondeva esattamente l'elettrodomestico fuori uso trovato nel... Si parla di: Cinisello Balsamo, piscina Costa chiusa fino a settembre per lavori -; L'immobile abusivo non è senza tutela contro chi lo danneggia. Il nemico silenzioso di chi vorrebbe comprare casa a Milano reddit Scoperto bagno condominiale a Milano pieno di eroina, 52enne in manette: i dettagli del blitzUn 52enne albanese è stato arrestato a Milano per spaccio: scoperto laboratorio di droga in un bagno condominiale in via San Dionigi. virgilio.it